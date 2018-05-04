На матче Россия — Франция на ЧМ-2018 присутствовали 6453 зрителя

Встреча сборной России и Франции на групповом этапе чемпионата мира по хоккею 2018 года собрала 6453 зрителя. Матч проходил на «Роял-Арене» в Копенгагене. Стадион вмещает 12 500 зрителей.

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Подопечные Ильи Воробьёва выиграли стартовый матч чемпионата мира, разгромив команду Франции со счётом 7:0 (3:0, 1:0, 3:0). Дубль на свой счёт записал Кирилл Капризов. По одному точному броску произвели Павел Бучневич, Евгений Дадонов, Александр Барабанов, Максим Шалунов и Артём Анисимов.