Сборная Швеции по хоккею стартовала на ЧМ-2018 с крупной победы над Беларусью

Сборная Швеции выиграла свой стартовый матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании. «Тре крунур» во встрече группы А в Копенгагене крупно переиграли команду Беларуси со счётом 5:0 (2:0, 2:0, 1:0).
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018
Заброшенными шайбами в составе шведов отметились Лиас Андерссон, Густав Нюквист, Маттиас Янмарк, Рикард Раккель и Мика Зибанеджад.
Следующий матч команда проведёт в воскресенье, 6 мая, с чехами. Белорусам завтра, 5 мая, предстоит встретиться с французами.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Сборная Швеции на ЧМ: они отправят Россию на Канаду или США в 1/4 финала
Сборная Швеции будет бороться за медали, но сможет ли она снова взять золото?