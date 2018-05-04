Сборная Швеции по хоккею стартовала на ЧМ-2018 с крупной победы над Беларусью

Сборная Швеции выиграла свой стартовый матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании. «Тре крунур» во встрече группы А в Копенгагене крупно переиграли команду Беларуси со счётом 5:0 (2:0, 2:0, 1:0).



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018



Заброшенными шайбами в составе шведов отметились Лиас Андерссон, Густав Нюквист, Маттиас Янмарк, Рикард Раккель и Мика Зибанеджад.

Следующий матч команда проведёт в воскресенье, 6 мая, с чехами. Белорусам завтра, 5 мая, предстоит встретиться с французами.

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