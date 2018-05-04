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Сборная Швеции по хоккею стартовала на ЧМ-2018 с крупной победы над Беларусью

Сборная Швеции по хоккею стартовала на ЧМ-2018 с крупной победы над Беларусью
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Швеции выиграла свой стартовый матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании. «Тре крунур» во встрече группы А в Копенгагене крупно переиграли команду Беларуси со счётом 5:0 (2:0, 2:0, 1:0).

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Заброшенными шайбами в составе шведов отметились Лиас Андерссон, Густав Нюквист, Маттиас Янмарк, Рикард Раккель и Мика Зибанеджад.

Следующий матч команда проведёт в воскресенье, 6 мая, с чехами. Белорусам завтра, 5 мая, предстоит встретиться с французами.

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ЧМ-2018
04 мая 2018, пятница. 21:15 МСК
Швеция
5 : 0
2:0, 2:0, 1:0
Беларусь
1:0 – Андерссон (Кемпе, Эверберг) – 09:17 (5x5), 2:0 – Нюквист (Клингберг, Линдхольм) – 09:45 (5x5), 3:0 – Янмарк (Ракелль, Зибанеджад) – 23:49 (5x5), 4:0 – Ракелль – 33:45 (5x5), 5:0 – Зибанеджад (Янмарк, Ракелль) – 56:11 (5x5)
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