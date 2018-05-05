Зибанеджад – Бучневичу: на обещание приколотить отвечу голом в ворота России

Нападающий сборной Швеции Мика Зибанеджад прокомментировал исход противостояния с командой Беларуси (5:0) на чемпионате мира по хоккею, а также ответил нападающему сборной России Павлу Бучневичу. Ранее российский игрок заявил, что в матче со Швецией хотел бы встретить силовым приёмом Мику Зибанеджада, своего партнёра по «Нью-Йорк Рейнджерс».

Бучневич: надеюсь, в матче со шведами будут моменты приколотить Зибанеджада

«Мы сделали свою работу, отыграли на ноль и не дали сопернику шанса. Но нельзя сказать, что победа досталась нам легко. Пять заброшенных шайб взбодрили нашу сборную, дальше планируем продолжать в этом же духе.

Бучневич хочет меня хочет меня приколотить? Я отвечу ему на это голом в ворота сборной России. Это смешная шутка с его стороны, Павел – известный шутник. С Россией у нас получится занимательная игра, так что мы ещё посмотрим, кто кого (смеётся). Пусть готовятся к битве.

Элиас Петтерссон провёл хорошую игру, он удачно дебютировал на чемпионате мира. Я уверен, что из него вырастет прекрасный форвард, способный покорить мир своим талантом. У него есть для это всё. Он постоянно работает на тренировках, двигается к своей цели», — сказал Зибанеджад в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018