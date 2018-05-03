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Бучневич: надеюсь, в матче со шведами будут моменты приколотить Зибанеджада

Бучневич: надеюсь, в матче со шведами будут моменты приколотить Зибанеджада
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Нападающий сборной России Павел Бучневич рассказал, что на матче чемпионата мира со Швецией хотел бы встретить силовым приёмом своего партнёра по «Нью-Йорк Рейнджерс», форварда Мику Зибанеджада.

«Настроение хорошее. В Копенгагене хорошая погода, заселились. Я давно не был в России, давно не играл за сборную. Это мой первый чемпионат мира. Испытываю особенные чувства, хочется показать себя.

Акклиматизация прошла нормально, мы давно закончили сезон. Видел картинку в Интернете, на которой меня назначили исполняющими обязанности главного тренера. Готов ли я к этой роли? Это не ко мне.

Надеюсь, будут моменты приколотить Мику Зибанеджада в матче со шведами. Слабых соперников для меня здесь нет. Может, для вас есть, а для меня нет. Это чемпионат мира», — передаёт слова Бучневича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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