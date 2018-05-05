Форвард «Вашингтона» Бураковски провёл первую тренировку после травмы

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Андре Бураковски провёл первую тренировку на льду после травмы, сообщает официальный сайт лиги.

Шведский игрок провёл часовую тренировку на льду, но работал без шайбы. Игрок ещё не готов вернутся в состав и пропустит пятый матч серии с «Питтсбург Пингвинз» (счёт в серии 2-2).

Форвард «Кэпиталз» получил травму верхней части тела во второй игре серии с «Коламбус Блю Джекетс», после силового приёма Буна Дженнера.

В нынешнем сезоне 23-летний Бураковски провёл 56 матчей регулярного чемпионата, набрав 25 (12+13) очков. В плей-офф он сыграл в двух встречах и результативностью не отметился.