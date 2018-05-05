Кросби подарил экипировку юному хоккеисту, потерявшему собственную при пожаре

«Питтсбург Пингвинз» в закрытом режиме готовится к пятому матчу серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (счёт в серии 2-2). Однако капитан команды Сидни Кросби сделал исключение для семьи юного болельщика Беннета Тауха и пригласил её на тренировку.

7-летний мальчик увлекается хоккеем, но при пожаре потерял всю свою хоккейную экипировку. Кросби пообщался с ним после тренировки, сфотографировался и подарил всё необходимое для игры. Также с мальчиком встретились Евгений Малкин, Патрик Хёрнквист и Крис Летанг.