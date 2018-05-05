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27 сейвов Флёри помогли «Вегасу» обыграть «Сан-Хосе» и выйти вперёд в серии

27 сейвов Флёри помогли «Вегасу» обыграть «Сан-Хосе» и выйти вперёд в серии
Хоккей / НХЛ

«Вегас Голден Найтс» на домашнем льду принимал «Сан-Хосе Шаркс» в пятом матче второго раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Западной конференции завершилась победой хозяев со счётом 5:3 (1:0, 2:0, 2:3). Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Голден Найтс».

Автором победной шайбы стал нападающий Алекс Так, на счету которого дубль. По 2 очка в составе победителей записали на свой счёт Джонатан Маршессо (1+1) и Дэвид Перрон (0+2). Голкипер гостей Марк-Андре Флёри отразил 27 бросков из 30.

В составе «Сан-Хосе Шаркс» лучшим был Логан Кутюр, который отметился 3 результативными передачами.

Шестой матч серии состоится 7 мая в «Эс-Эй-Пи-центре» в Сан-Хосе.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
05 мая 2018, суббота. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
5 : 3
1:0, 2:0, 2:3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Нил (Теодор, Перрон) – 19:57 (5x5), 2:0 – Так (Смит, Маршессо) – 24:52 (5x4), 3:0 – Хаула (Перрон, Карпентер) – 28:59 (5x5), 4:0 – Так (Икин, Линдберг) – 48:36 (5x5), 4:1 – Лабанк (Кутюр, Гертл) – 49:35 (5x4), 4:2 – Гертл (Бёдкер, Кутюр) – 51:44 (5x5), 4:3 – Бёдкер (Кутюр) – 55:44 (5x5), 5:3 – Маршессо – 58:39 (en)
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