27 сейвов Флёри помогли «Вегасу» обыграть «Сан-Хосе» и выйти вперёд в серии

«Вегас Голден Найтс» на домашнем льду принимал «Сан-Хосе Шаркс» в пятом матче второго раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Западной конференции завершилась победой хозяев со счётом 5:3 (1:0, 2:0, 2:3). Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Голден Найтс».

Автором победной шайбы стал нападающий Алекс Так, на счету которого дубль. По 2 очка в составе победителей записали на свой счёт Джонатан Маршессо (1+1) и Дэвид Перрон (0+2). Голкипер гостей Марк-Андре Флёри отразил 27 бросков из 30.

В составе «Сан-Хосе Шаркс» лучшим был Логан Кутюр, который отметился 3 результативными передачами.

Шестой матч серии состоится 7 мая в «Эс-Эй-Пи-центре» в Сан-Хосе.