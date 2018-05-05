Стэмкос: у Кучерова сегодня случился прорыв, и у меня случился

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился впечатлениями после победы в четвёртом матче серии с «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ, 3-1 в серии), отметив свой гол и шайбу Никиты Кучерова.



«Мы говорили, что хотим улучшить игру звена как такового. Мы знали, что в конечном счёте это произойдёт. Я видел, как забил Кучеров, и чувствовал: это приходит. У него случился прорыв. У меня случился прорыв. Очень рад, что это произошло в победном матче», — цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»