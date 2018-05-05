Стали известны три звезды игрового дня в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги назвал имена трёх лучших хоккеистов завершившегося игрового дня.



Первой звездой стал защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Дэн Джирарди, забросивший победную шайбу в четвёртом матче серии плей-офф с «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ, 3-1 в серии).



Второй звездой признан нападающий «Вегас Голден Найтс» Алекс Так, оформивший дубль в пятой игре серии с «Сан-Хосе Шаркс» (5:3, 3-2 в серии).



Третьей звездой стал форвард «Бостона» Патрис Бержерон, сделавший дубль в четвёртой игре с «Тампа-Бэй».

Кучеров наконец-то забил! А Маршан снова лизнул соперника Голы — голами, но никогда ещё слова «хоккей» и «лизать» не употреблялись вместе так часто.