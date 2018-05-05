Величкин — об уходе Коваржа: мы сделали его большим игроком, жизнь продолжается

Первый вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин подвёл итоги пятилетнему выступлению в составе команды чешского нападающего Яна Коваржа.



«Почему Коварж решил уйти? В жизни человека всякое бывает. Ян благодарен нам за то, что мы нашли его молодым парнем и сделали из него большого хоккеиста. Ему повезло в том, что он играл с Зариповым и Мозякиным, в этом есть доля везения. Попади он в другое звено или другой клуб — неизвестно, как бы всё произошло. Но Коварж — талантливый, серьёзный и сильный парень. Мы точно так же взаимно благодарны Яну. Жизнь продолжается», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Ян Коварж покидает магнитогорский «Металлург»