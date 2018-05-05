Джирарди — о победной шайбе: Киллорн сделал классный пас, шайба нашла клюшку

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Дэн Джирарди прокомментировал свою победную шайбу в четвёртом матче серии плей-офф с «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ, 3-1 в серии).



«Я оказался глубоко в их зоне и увидел, что у нас разворачивается хорошая комбинация возле синей линии. Я немного опередил своего визави, оказался справа от него. Киллорн сделал классный перевод к сетке и шайба нашла мою клюшку в тот момент, когда я там устраивался у ворот», — приводит слова Джирарди официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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