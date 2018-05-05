Тренер Франции: мы проиграли талантливой России, с Беларусью нужно сыграть лучше

Главный тренер сборной Франции Дейв Хендерсон подвёл итоги разгромного поражения от команды России (0:7) в первом матче на чемпионате мира — 2018. Напомним, сегодня французская сборная сыграет с командой Беларуси, которая в дебютном матче на ЧМ была разгромлена Швецией (0:5).



«Это поражение всей команды. Мы проиграли талантливой сборной России, нам нужно играть легче и быстрее. Нужно исправить это, ведь уже скоро важнейшая игра с командой Беларуси», — приводит слова тренера Hockey France.



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