Денисов о разгроме 0:5 от Швеции: вокруг Беларуси много негатива, нужен позитив

Защитник сборной Беларуси Владимир Денисов поделился впечатлениями от поражения в матче ЧМ-2018 с командой Швеции (0:5).



«Недавно сидел вечером и подумал, что играю в сборной уже 12 лет. Насколько же они разные — та команда, в которой я дебютировал, и команда сейчас. Это большая пища для размышлений, тут есть, над чем подумать. О нашем уровне, ментальности, отношении, интригах и всём таком. Не хочу сейчас об этом говорить, начало чемпионата, и вокруг сборной и так много негатива. Надо смотреть позитивно, верить в команду, а мы постараемся сделать всё, что зависит от нас.



Мы сыграли со шведами так, как позволил соперник. Первые 10 минут мы сопротивлялись, а потом два быстрых гола, и уже шведы полностью контролировали ход игры, владели шайбой, быстро переходили в атаку, здорово крутили в нашей зоне. Счёт на табло бьёт по психологии, но надо быть сильными, забыть об этом поражении. Не знаю, какой соперник по уровню с нами сопоставим, но надо брать максимум очков в своих матчах. Завтра матч с французами из этого ряда», — цитирует Денисова «Прессбол».