Гомоляко: во втором периоде Россия играла расхлябанно, надо это поправить

Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко поделился впечатлениями от первого матча сборной России на чемпионате мира против команды Франции (7:0).



«По такой игре тяжело найти какие-то недостатки. Во втором периоде, на мой взгляд, мы начали немножко расхлябанно действовать. Везде есть какие-то шероховатости и неточности. Настраиваться надо на каждую игру, но обращать внимание со стороны на шероховатости в таких играх не стоит. Время до плей-офф есть, надо будет поправить моменты, которые не нравятся тренерскому штабу. От игры к игре команда будет прибавлять и выглядеть сильнее. Главное, чтобы не не было расхлябанности в тех моментах, когда команда ведёт 3:0, а потом начинает баловаться. Можно где-то не забить, отдать лишнюю передачу. Это приводит к неприятным последствиям. Если с этим справятся, то будет хорошо», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

«Нашей команде главное не баловаться». Что говорят об игре России на ЧМ А также они оценили игру сборной России в стартовом матче ЧМ с Францией.