Маршан: перед тем, как я лизнул Кэллахана, он несколько раз меня ударил

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан после четвёртого матча серии плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:4 ОТ, 1-3 в серии) прокомментировал тот факт, что он лизнул форварда соперников Райана Кэллахана.



«Мои действия? Сначала он четыре раза ударил меня в лицо и все приближался ко мне. Ничего особенного», – передаёт слова Маршана в своём «твиттере» североамериканский журналист Джо Хэггерти.

Посмотреть видео также можно в «твиттере» NBC Sports.

Кучеров наконец-то забил! А Маршан снова лизнул соперника Голы — голами, но никогда ещё слова «хоккей» и «лизать» не употреблялись вместе так часто.

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