Хартли: у Латвии была невероятная поддержка, казалось, мы играем в Риге

Главный тренер сборной Латвии по хоккею Боб Хартли прокомментировал исход матча с командой Норвегии (3:2 ОТ).

«Мы очень хорошо начали, но потом Норвегия стала быстро играть в атаке. Знали, что будет тяжелая борьба, но здорово играли до конца матча. Норвегия предстала в качестве дисциплинированной команды, поэтому за весь матч у нас было только одно большинство. В то же время мы очень хорошо играли в меньшинстве, очень важно, что удалось выстоять во втором периоде, когда наш голкипер Элвис Мерзликин несколько раз спас нас.

Также выделю наши бригады меньшинства, они позволили достичь положительного результата. Хотел бы поблагодарить всех поклонников латвийской команды. Была невероятная поддержка, поэтому мне казалось, что играем в Риге. Игроки почувствовали это. Спасибо, друзья», — приводит слова Хартли издание Sportacentrs с указанием на то, что последняя фраза была произнесена на латышском языке.

Посмотреть видео также можно в официальном «твиттере» ИИХФ.