Россияне в плей-офф НХЛ: 3 очка Кузнецова, передача Овечкина, «-4» Малкина

Сегодня, 6 мая, в Национальной хоккейной лиге было сыграно два матча в рамках этапа плей-офф. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов стал второй звездой матча с «Питтсбург Пингвинз» (6:3), набрав 3 (1+2) очка. В активе капитана «столичных» Александра Овечкина и нападающего «Пингвинз» Евгения Малкина по одной результативной передаче. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов очков не набрал и завершил матч с показателем полезности «+2».

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Алексей Емелин не попал в состав на матч с «Виннипег Джетс» (2:6, 2-3).

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Счёт в серии Овечкин (н) «Вашингтон» 0+1 +2 4 3 2 0 - 18.53 3-2 Кузнецов (н) «Вашингтон» 1+2 +2 0 2 2 1 56% 20.10 3-2 Малкин (н) «Питтсбург» 0+1 -4 0 4 1 0 67% 18.10 2-3 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 +2 0 3 3 1 - 22.20 3-2