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Россияне в плей-офф НХЛ: 3 очка Кузнецова, передача Овечкина, «-4» Малкина

Россияне в плей-офф НХЛ: 3 очка Кузнецова, передача Овечкина, «-4» Малкина
Хоккей / НХЛ

Сегодня, 6 мая, в Национальной хоккейной лиге было сыграно два матча в рамках этапа плей-офф. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов стал второй звездой матча с «Питтсбург Пингвинз» (6:3), набрав 3 (1+2) очка. В активе капитана «столичных» Александра Овечкина и нападающего «Пингвинз» Евгения Малкина по одной результативной передаче. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов очков не набрал и завершил матч с показателем полезности «+2».

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Алексей Емелин не попал в состав на матч с «Виннипег Джетс» (2:6, 2-3).

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремяСчёт в серии
Овечкин (н)«Вашингтон»0+1+24320-18.533-2
Кузнецов (н)«Вашингтон»1+2+2022156%20.103-2
Малкин (н)«Питтсбург»0+1-4041067%18.102-3
Орлов (з)«Вашингтон»0+0+20331-22.203-2
Овечкин, Кузнецов и другие игроки НХЛ, которых продолжают ждать на ЧМ
Скоро в Данию может приехать ещё несколько звёзд.
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