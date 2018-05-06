Россияне в плей-офф НХЛ: 3 очка Кузнецова, передача Овечкина, «-4» Малкина

Сегодня, 6 мая, в Национальной хоккейной лиге было сыграно два матча в рамках этапа плей-офф. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов стал второй звездой матча с «Питтсбург Пингвинз» (6:3), набрав 3 (1+2) очка. В активе капитана «столичных» Александра Овечкина и нападающего «Пингвинз» Евгения Малкина по одной результативной передаче. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов очков не набрал и завершил матч с показателем полезности «+2».
Защитник «Нэшвилл Предаторз» Алексей Емелин не попал в состав на матч с «Виннипег Джетс» (2:6, 2-3).
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Счёт в серии
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|+2
|4
|3
|2
|0
|-
|18.53
|3-2
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|1+2
|+2
|0
|2
|2
|1
|56%
|20.10
|3-2
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+1
|-4
|0
|4
|1
|0
|67%
|18.10
|2-3
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|+2
|0
|3
|3
|1
|-
|22.20
|3-2
Овечкин, Кузнецов и другие игроки НХЛ, которых продолжают ждать на ЧМ
Скоро в Данию может приехать ещё несколько звёзд.