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Евгений Кузнецов стал третьей звездой игрового дня НХЛ

Евгений Кузнецов стал третьей звездой игрового дня НХЛ
Хоккей / НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан третьей звездой очередного игрового дня плей-офф Национальной хоккейной лиги. Во встрече с «Питтсбург Пингвинз» (6:3, 3-2) Кузнецов набрал 3 (1+2) очка.

Второй звездой игрового дня стал ещё один нападающий «Вашингтона» Якуб Врана, на счету которого тоже 3 (1+2) очка в матче с «Питтсбург Пингвинз».

Первой звездой игрового дня был признан нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор. Во встрече с «Нэшвилл Предаторз» (6:2, 3-2 в серии) он записал на свой счёт 3 (2+1) очка.

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