Тротц: «Вашингтону» пришлось задействовать и план B, и план C, и план D

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц подвёл итоги пятого матча плей-офф Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз», в котором «столичные» одержали победу со счётом 6:3 и повели в серии до четырёх побед — 3-2.



«Во втором периоде мы нахватали удалений, из-за которых очутились в небольшой яме. По ходу матча пришлось задействовать и план B, и план C, и план D, касавшиеся самых разных вещей. Хорошо, что во втором перерыве ребята сделали глубокий вдох, и наши лидеры сыграли решающую роль.

Впечатляющая игра Враны? Он уже пообвыкся и к этой серии, и вообще к плей-офф. Врана — динамичный молодой игрок с хорошей скоростью, который в атаке способен сделать что-то из ничего. Плей-офф прекрасен тем, что может стремительно подхлестнуть уверенность игрока в себе. По ходу сезона Джейк успел поиграть во всех звеньях, чередуя взлеты и падения. У него был отрезок длиною, кажется, в 21 матч, когда он, выходя во втором звене и получая немало игрового времени, никак не мог забить. Представляете, какое это испытание для новичка? Думаю, что и наш тренерский штаб проделал отличную работу, убедив его, что даже не забивая можно приносить команде пользу», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.