Сборная России трижды поразила ворота австрийцев менее чем за 4 минуты игры

Продолжается первый период матча группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Австрии и России. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Подопечным Ильи Воробьёва удалось трижды поразить ворота соперника менее чем за четыре минуты игры. На 10-ой минуте встречи Михаил Григоренко совершил перехват в средней зоне, на скорости ушёл от защитника и со входа в зону послал шайбу в дальний угол. Спустя две минуты Артём Анисимов оказался самым расторопным на пятаке и добил шайбу в ворота. На 14-й минуте Александр Барабанов на скорости влетел в чужую зону, сместился на левый край и из-под защитника послал шайбу точно под перекладину — 3:0.