Дадонов: надеюсь, что не расслабимся после таких матчей, как с Австрией

Нападающий сборной России Евгений Дадонов подвёл итоги матча чемпионата мира по хоккею с командой Австрии (7:0).

«Надеюсь, что не расслабимся после таких матчей, и они будут полезны. В любом случае готовимся дальше. Стараемся прибавлять, смотрим видео. Какие-то системные моменты нужно подтягивать. Мне показалось, что с Францией было тяжелее. Любая команда может доставить неудобства. Повторюсь, мы готовимся к каждому матчу. Ранее начало встречи никак не повлияло, две команды в одинаковых условиях. Лёд лучше не стал, к концу встречи он начал откалываться», — передаёт слова Дадонова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.