Шестёркин: меня заранее предупредили, что по возможности дадут сыграть

Вратарь сборной России Игорь Шестёркин подвёл итоги матча чемпионата мира по хоккею с командой Австрии (7:0). В этой встрече голкипер сыграл целиком третий период и дебютировал в матчах мирового первенства.

«Меня заранее предупредили, что, если будет такая возможность — дадут сыграть. Я готовился. Австрийцы — хорошая команда, бегущая. Я бы не сказал, что это слабая сборная. Чтобы прочувствовать чемпионат мира, надо всё-таки провести полноценный матч. Против какой именно команды — без разницы, главное играть. Я заждался дебюта, работал. На прошлых чемпионатах мира тоже надеялся сыграть, составлял конкуренцию», — сказал Шестёркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.