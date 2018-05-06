Южная Корея — Канада — 0:10. Видеообзор матча ЧМ по хоккею – 2018

Сборная Канады по хоккею выиграла свой второй матч на чемпионате мира по хоккею, проходящем в Дании. В матче группы B была разгромлена команда Южной Кореи — 10:0 (2:0, 6:0, 2:0).



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018



Дублем в составе канадцев отметился Тайсон Джост. Ещё по одному голевому броску произвели Райан Ньюджент-Хопкинс, Колтон Парэйко, Райан О'Райлли, Пьер-Люк Дюбуа, Брэйден Шенн, Джоэл Эдмундсон, Коннор Макдэвид и Джордан Эберле.

Посмотреть видео также можно на официальном канале ЧМ-2018 в Youtube.