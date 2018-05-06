Пашков: Россия выглядела увереннее, чем в первом матче, игра в атаке удалась

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал игру сборной России во втором матче чемпионата мира с командой Австрии (7:0).
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018
«На мой взгляд, сегодня команда выглядела увереннее, чем в первом матче. В игре с Францией присутствовала определённая нервозность. А вторая игра была более спокойной. Команда действовала уверенно и добилась успеха в хорошем стиле. Надо отметить, что игра в атаке удалась всем тройкам нападения. Неплохо играли в атаке, и результат говорит сам за себя», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
«У нас и так есть головная боль». Почему у Воробьёва мигрень даже после 7:0
Сборная России разгромила австрийцев. Но победы над аутсайдерами – не лекарство от тренерской мигрени.