Василевский признан первой звездой матча с «Бостоном»

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал первой звездой в пятом матче полуфинальной серии Восточной конференции с «Бостон Брюинз» (3:1, 4-1 в серии). Российский вратарь отразил 27 бросков из 28.

На счету Василевского несколько важных сейвов в третьем периоде, в том числе после броска нападающего «Бостона» Патриса Бержерона за две минуты до конца матча.

Второй звездой встречи признан нападающий победителей Джей Ти Миллер забросивший победную шайбу с передачи Никиты Кучерова.

Замкнул тройку лучших форвард «Лайтнинг» Брейден Пойнт, на счету которого первый гол хозяев в матче.