Тротц: никаких «если», «и» или «но» — «Вашингтон» обязан показать лучшую игру

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц поделился мыслями о шестой игре серии второго раунда Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (3-2 в серии), которая состоится в ночь на 8 мая по московскому времени.

«Мы обязаны отнестись к этому матчу как к важнейшему шансу. Теперь у нас есть чуточку больше пространства для манёвра, чем у них. Но мы должны показать нашу лучшую игру, обязаны вытолкнуть её на следующий уровень. На этот счёт нет и не может быть никаких «если», «и» или «но» — мы обязаны это сделать. Нам противостоит очень классный соперник, и нам придётся сыграть очень, очень хорошо», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.