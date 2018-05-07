Оши — о финале конференции: ни один из игроков «Вашингтона» ещё там не был

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился мыслями о шестой игре серии второго раунда Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (3-2 в серии), которая состоится в ночь на 8 мая по московскому времени. В случае победы команда Барри Тротца выйдет в финал конференции.

«Не уверен, что я могу сказать вам в точности, что бы это для нас означало. Ни один из нас ещё ни разу там не был. Мы просто надеемся, что нам удастся завершить начатое, и тогда, пожалуй, мы сможем поговорить о чувствах и эмоциях. Но пока нам всё ещё предстоит масса работы.

Могу вообразить, что это будет один из тяжелейших матчей, в которых любой из нас когда-либо участвовал. Мы имеем двукратного действующего обладателя Кубка Стэнли, прижатого к стене, и понимаем, что они покажут лучшее, на что способны. Их лучшее — это, знаете ли, довольно хороший хоккей, и нам надо найти способ быть ещё лучше», — цитирует Оши официальный сайт НХЛ.