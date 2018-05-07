Шалунов: Дацюк — феномен в хоккее, на чемпионате мира он просто отдыхает

Нападающий сборной России Максим Шалунов подвёл итоги встречи с Беларусью (6:0) на ЧМ-2018.



«Сегодня сыграли чуть хуже, если судить по счёту? Нам противостояла хорошая команда, 6:0 – тоже хороший счёт, как и 7:0. Не расстроились, что недотянули одной шайбы.



Сегодня Бара (Барабанов. – Прим. «Чемпионата») хорошо всё сделал, когда я гол забил. Отдал мне в пустые ворота, можно сказать. Сегодня было два большинства, то, что играю в большинстве, – позитивный момент.



Паша Дацюк – это просто феномен в хоккее! Мне кажется, он просто отдыхает, красавчик. Очень приятно быть с таким человеком в команде.



У нас два дня выходных? Один же? Два дня — я даже не знал. Тренеры не дадут растерять форму. Я в сборной взял номер Вадима Шипачёва? Это мой номер, я под этим номером играл всегда в Новосибирске», — передаёт слова Шалунова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Трус не спас Беларусь. 20:0 у России, но халява закончилась Команда Ильи Воробьёва разучилась пропускать и ставит рекорды на чемпионате мира в Дании.