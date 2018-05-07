И. Воробьёв — о дозаявках: пока играем таким составом, Сорокина заявим

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьёв после выигранного матча с командой Беларуси (6:0) на чемпионате мира–2018 рассказал о ситуации со свободными местами в заявке национальной команды.



«Что касается дозаявок, пока играем таким составом. Сорокина заявим», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.



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