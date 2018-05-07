И. Воробьёв: давайте успокоимся с красивыми счетами, 20:0 меня настораживает

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьёв подвёл итоги выигранного матча с командой Беларуси (6:0) на чемпионате мира–2018.



«Давайте успокоимся с красивыми счетами. Эти три игры мы строили команду. Каждый матч говорили, что нужно сделать лучше.



20:0 в трёх играх меня не то что пугает — настораживает. Впереди будут чехи, швейцарцы — серьёзные команды. В первом периоде сегодня немного усталость сказалась. Белорусы проиграли два матча, они играли от ножа. Нам немного свежести не хватило. К тому же от победы к победе сложнее ребят настраивать», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Трус не спас Беларусь. 20:0 у России, но халява закончилась Команда Ильи Воробьёва разучилась пропускать и ставит рекорды на чемпионате мира в Дании.