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Швеция обыграла Францию, одержав третью победу на ЧМ по хоккею–2018

Швеция обыграла Францию, одержав третью победу на ЧМ по хоккею–2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Швеции оказалась сильнее команды Франции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, встреча завершилась со счётом 4:0. Швеция выиграла все три проведённых на турнире матча, у команды Франции одна победа.

Заброшенными шайбами в составе сборной Швеции сумели отметиться Рикард Ракелль, Микаэль Баклунд, Оливер Экман-Ларссон и Элиас Петтерссон. Сухую встречу в свой актив записал голкипер Андерс Нильссон.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

ЧМ-2018
07 мая 2018, понедельник. 21:15 МСК
Швеция
4 : 0
2:0, 1:0, 1:0
Франция
1:0 – Ракелль (Ларссон, Янмарк) – 00:24 (5x5), 2:0 – Баклунд (Петтерссон, Линдхольм) – 05:54 (5x5), 3:0 – Экман-Ларссон (Ларссон, Кемпе) – 27:51 (5x5), 4:0 – Петтерссон (Клингберг, Экман-Ларссон) – 55:40 (5x4)
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