Швеция обыграла Францию, одержав третью победу на ЧМ по хоккею–2018

Сборная Швеции оказалась сильнее команды Франции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, встреча завершилась со счётом 4:0. Швеция выиграла все три проведённых на турнире матча, у команды Франции одна победа.
Заброшенными шайбами в составе сборной Швеции сумели отметиться Рикард Ракелль, Микаэль Баклунд, Оливер Экман-Ларссон и Элиас Петтерссон. Сухую встречу в свой актив записал голкипер Андерс Нильссон.
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