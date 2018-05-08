Салливан — о поражении: иногда мы учимся на неудачах лучше, чем на успехах

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал поражение в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (1:2 ОТ, 2-4), которое завершило сезон для его команды.

«Иногда мы учимся на собственных неудачах лучше, чем на успехах. Эта группа ребят знает, как это тяжело — выигрывать в плей-офф. Все команды очень хороши, и грань между победой и поражением чрезвычайно тонка. То, что мы так долго не вспоминали вкуса поражений, многое говорит о том, какие люди собраны в нашей раздевалке», — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.