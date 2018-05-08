Овечкин не приедет на чемпионат мира по хоккею — 2018. Вы рады?

В шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Питтсбург Пингвингз» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил в овертайме со счётом 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1). Счёт в серии — 4-2 в пользу «Вашингтона».

Таким образом, капитан «столичных» Александр Овечкин продолжит борьбу за Кубок Стэнли и не поможет сборной России на чемпионате мира в Дании. 32-летний российский нападающий впервые в карьере пропустит два мировых первенства кряду. Овечкин играл на чемпионатах мира с 2004 по 2008 и с 2010 по 2016 год. До нынешнего сезона Александр пропустил только турниры 2009 и 2017 годов.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Овечкин не приедет на чемпионат мира. Вы рады?».

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