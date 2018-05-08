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Евгений Малкин не примет участия в чемпионате мира по хоккею — 2018

Евгений Малкин не примет участия в чемпионате мира по хоккею — 2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин не сыграет за сборную России на чемпионате мира по хоккею 2018 года в Дании. Команда Малкина вылетела из Кубка Стэнли после поражения от «Вашингтон Кэпиталз» (2-4) в серии второго раунда.

«На чемпионат мира я не еду. Буду залечивать болячки. Потянул связки, играл в наколеннике, а это неудобно», — сказал Малкин.

В минувшем сезоне 31-летний форвард забросил 4 шайбы и сделал 4 результативные передачи в 9 матчах Кубка Стэнли. Российский хоккеист пропустил три матча своей команды из-за повреждения.

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