«Нью-Джерси» выставил защитника Дыбленко на драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» выставил на драфт отказов российского защитника Ярослава Дыбленко, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Крис Джонстон. Как сообщается, защитник выставлен на драфт с целью расторжения контракта.



Напомним, летом 2017 года Дыбленко подписал с «дьяволами» двухлетний контракт новичка.



В сезоне-2017/18 24-летний Дыбленко провел 54 матча в АХЛ в составе «Бингемтон Девилз», набрав 8 очков (2+6).