Латвия — Южная Корея — 5:0. Видеообзор матча ЧМ по хоккею–2018

Сборная Латвии одержала разгромную победу над командой Южной Кореи в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018, встреча завершилась со счётом 5:0.
Латвийская сборная выиграла два матча из трёх на турнире в Дании, Южная Корея проиграла все три игры.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2018
Заброшенными шайбами сумели отметиться Гинтс Мейя, Рональд Кениньш, Рудольф Балцерс и Роберт Букартс, оформивший дубль. Сухой матч записал на свой счёт голкипер сборной Латвии Элвис Мерзликин.
Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.
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