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Латвия — Южная Корея — 5:0. Видеообзор матча ЧМ по хоккею–2018

Латвия — Южная Корея — 5:0. Видеообзор матча ЧМ по хоккею–2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Латвии одержала разгромную победу над командой Южной Кореи в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018, встреча завершилась со счётом 5:0.

Латвийская сборная выиграла два матча из трёх на турнире в Дании, Южная Корея проиграла все три игры.

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Заброшенными шайбами сумели отметиться Гинтс Мейя, Рональд Кениньш, Рудольф Балцерс и Роберт Букартс, оформивший дубль. Сухой матч записал на свой счёт голкипер сборной Латвии Элвис Мерзликин.

Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.

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