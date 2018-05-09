Наставник сборной Германии: нельзя сравнивать Олимпиаду с чемпионатом мира

Главный тренер сборной Германии по хоккею Марко Штурм прокомментировал выступление команды на чемпионате мира—2018, а также призвал не сравнивать мировое первенство с Олимпиадой, на которой его подопечные завоевали серебро.

«Нельзя сравнивать Олимпийские игры с текущим турниром. Прежде всего у нас только девять парней в составе, кто играл на Олимпиаде. Так что у сборной Германии, можно сказать, 13 новых игроков. Думаю, самая большая разница между турнирами в том, что перед тем, как мы приехали в Данию, у нас было всего две тренировки. Это не так много. У нас есть несколько хоккеистов, которые играли семь игр в финале, поэтому им нелегко переключиться на чемпионат мира. Наша подготовка была хуже, чем перед Олимпиадой.

Сейчас мы уже не думаем о тех серебряных медалях. Я сказал ребятам: «Забудьте!» Это в прошлом. Это совершенно другая команда и иной турнир. Мы начали в Дании не так здорово, но у нас впереди есть четыре матча, в которых Германия постарается показать наилучший результат», — приводит слова Штурма официальный сайт ИИХФ.