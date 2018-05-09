Сорокин: дать сыграть или заявить на матч мне не обещали. Делаю всё для этого

Голкипер Илья Сорокин, который был дозаявлен в составе сборной России на чемпионат мира—2018, рассказал о своём состоянии.



«Физическое состояние у меня хорошее, занимаюсь, полностью готов. Дать сыграть или заявить на матч мне не обещали. Я делаю всё, что от меня зависит, а там что будет, то будет. Чехи — хорошая, организованная команда, предстоит серьёзная проверка. Из игр других команд видел американцев с канадцами. Составы у них очень приличные. Сложно ли вратарю играть против такой команды, как Чехия? Мне в ЦСКА привычно, против нас все играют вторым номером. Вчера были в парке аттракционов, но я не катался. Вестибулярный аппарат у меня такой, что хоть в космос готов лететь», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Сборная России по хоккею дозаявила Гусева, Сорокина и Сошникова на ЧМ-2018