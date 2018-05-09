В сборной России не рассматривают приглашения Алексея Емелина на ЧМ-2018

Старший тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов заявил, что штаб национальной команды не собирается приглашать на чемпионат мира—2018 защитника «Нэшвилл Предаторз» Алексея Емелина.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018

«Емелина в случае вылета «Нэшвилла» не рассматривали. Мы сейчас из НХЛ вообще никого не рассматриваем», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Нэшвилл» проведёт решающий матч серии с «Виннипег Джетс» (3-3) 11 мая.

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