Решение об участии Пастрняка в матче с Россией будет принято за два часа до игры

Нападающие «Бостон Брюинз» Давид Крейчи и Давид Пастрняк сегодня утром, 10 мая, присоединились к сборной Чехии на чемпионате мира по хоккею 2018 года в Дании. Хоккеисты приняли участие в утренней раскатке национальной команды.

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Примут ли они участие в матче, решится за два часа до игры, после того как они поспят, сообщили в пресс-службе сборной Чехии.

Матч между сборными Чехии и России состоится 10 мая и начнётся в 21:15 по московскому времени.