Кожевников: чехи по силам России, у нас каждое звено может забить

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от сегодняшнего матча ЧМ между сборными России и Чехии.



«Давайте посмотрим, как мы будем играть с сильными соперниками. Чехи всегда были для нас неудобной командой. Сегодня мы увидим, насколько сильна наша команда. У нас было время на то, чтобы вкатиться и почувствовать чемпионат мира. Но по играм с теми командами, которые были до этого, трудно делать какие-либо выводы. Мы выглядели сильнее и здорово катались. А сегодня соперник будет достойнейший. Посмотрим, как всё сложится, и отсюда будем делать выводы. Сейчас у нас пойдут серьёзные матчи со швейцарцами, которые являются неуступчивой командой, со шведами. По ним посмотрим, как мы готовы к плей-офф.



Крейчи и Пастрняк могут сыграть за чехов? Они усилят их, но у них был переезд. А у нас Гусев может выйти, это тоже помощь большая. Думаю, что, если мы продолжим так играть, чехи окажутся нам по силам. У нас каждое звено может выстрелить и забить. В обороне неплохо играем. Мы пока неплохо смотримся», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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