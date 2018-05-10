Нападающий Никита Язьков перешёл из «Ак Барса» в «Металлург»

Нападающий казанского «Ак Барса» Никита Язьков перешёл в магнитогорский «Металлург», информирует официальный сайт «сталеваров».



Воспитанник новокузнецкого «Металлурга» перешёл в «Ак Барс» минувшим летом и провёл за казанский клуб 37 игр в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18, в которых набрал 9 (8+1) очков при показателе полезности "+1" и 10 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 12 минут за игру.



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