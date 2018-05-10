Защитник «Бостона» Макэвой пополнит состав сборной США на ЧМ-2018

Защитник «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой сыграет за сборную США на чемпионате мира по хоккею—2018, информирует в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Даррен Дрегер.



20-летний защитник в 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ сезона-2017/18 записал в актив 32 (7+25) балла при показателе полезности "+20" и 53 минутах штрафного времени. В среднем на льду Макэвой проводил на льду около 22 минут за встречу. В плей-офф защитник принял участие в 12 играх, набрав 5 (1+4) очков.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Как русскому выжить на ЧМ в Копенгагене без доширака и водки Если вы приехали поболеть за сборную России на чемпионат мира, но не миллионер, то эта статья для вас. И если не приехали, будет полезно.