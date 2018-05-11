Россия — Чехия: кто стал лучшим игроком в составе российской команды?

Сборная России потерпела поражение от команды Чехии на чемпионате мира по хоккею–2018, встреча завершилась в овертайме со счётом 3:4 ОТ.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

В составе сборной России заброшенными шайбами сумели отметиться Никита Нестеров, Михаил Григоренко и Александр Барабанов. У чешской национальной команды голы на свой счёт записали Дмитрий Яшкин, Давид Крейчи и Давид Пастрняк, оформивший дубль.

«Чемпионат» предлагает определить лучшего игрока в составе команды Ильи Воробьёва.

Принять участие в опросе также можно в Playbuzz,