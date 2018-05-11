Покка: «Авангард» — лучшее место, чтобы сделать шаг вперёд как игроку

Защитник сборной Финляндии Вилле Покка прокомментировал свой будущий переход в «Авангард».

«Последние четыре года я играл в АХЛ и решил, что пришло время попробовать свои силы в другой лиге. Так возник вариант с Омском. У меня пока не очень много информации о клубе, но я знаю, что «Авангард» каждый год ставит перед собой серьёзные цели. Я уверен, сейчас для меня это лучшее место, чтобы сделать шаг вперёд как игроку.

У меня есть несколько друзей, выступавших в КХЛ. Кроме того довольно много мне рассказал агент. И у меня ещё есть время для того, чтобы узнать про «Авангард» больше. Омск довольно далеко от моего дома. Но я всё-таки еду играть в хоккей, и работа будет занимать большую часть моего времени. Что хорошо для меня как для хоккеиста — сейчас я ни о чём, кроме хоккея, не думаю.

Думаю, как игрок, я развивался, рос в мастерстве все эти четыре года. Получилось сыграть на Кубке мира, сейчас вот попал на чемпионат мира, то есть попробовал свои силы везде, кроме НХЛ. Там у меня до сих пор ни одного матча. Но я об этом не думаю сейчас, наверное, пришло время пойти по другому пути. Поэтому ждите меня в Омске. Игра в АХЛ? В этой лиге каждый хочет реализовать свою мечту — пробиться в НХЛ. И поскольку в командах играют по большей части молодые парни, рубка действительно идёт нешуточная. Безусловно, есть и драки, и жёсткая игра. Но непосредственно хоккею всё-таки уделяется огромное внимание, он там на первом месте. И это хорошая школа.

КХЛ — сильная лига, в ней играет множество талантливых хоккеистов. А когда противостоишь сильному сопернику, сам всегда растёшь в мастерстве. Я уверен, игра в «Авангарде» поможет мне выйти на новый уровень», — цитирует Покку пресс-служба «Авангарда».