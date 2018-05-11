Грёнборг о ЧМ-2018: понимаю чувства игроков «Нэшвилла», поэтому ещё не звонил им

Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг рассказал о ситуации с приглашением в национальную команду для участия в чемпионате мира игроков «Нэшвилл Предаторз», которые завершили борьбу в плей-офф НХЛ. Шведскую команду могут усилить защитник Маттиас Экхольм, а также нападающие Виктор Арвидссон и Филип Форсберг.

«Связались ли мы уже с ними? Нет, разговора ещё не было. У них сейчас ночь, они переживают из-за вылета команды из Кубка Стэнли. Я понимаю чувства ребят, потому что знаю, сколько труда они вложили. Мы не спешим, у нас есть время, чтобы связаться и принять решение.

Хёрнквист? У Патрика возникли проблемы с документами для его супруги и детей, поэтому он пока не может присоединиться к команде, но мы его ждём и уверены, что он всё-таки приедет. Безусловно, Патрик — хоккеист, который поможет нам», — цитирует Грёнборга Hockey Swerige.