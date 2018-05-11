Гусев заменил Дадонова в первом звене сборной России по хоккею на тренировке

Стали известны сочетания звеньев сборной России по хоккею на тренировке перед матчем со Швейцарией, информирует корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. Завтра, 11 мая, подопечные Ильи Воробьёва проведут пятый матч на чемпионате мира в Дании. Начало встречи — в 21:15 по московскому времени.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Вратари: Кошечкин, Шестёркин, Сорокин.

«Красные»: Гавриков — Киселевич, Гусев— Дацюк — Капризов;

«Белые»: Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич;

«Синие»: Яковлев — Береглазов, Дадонов — Андронов — Михеев;

«Жёлтые»: Трямкин, Барабанов — Каблуков — Шалунов, Сошников, Мамин.

В первом звене Никита Гусев заменил Евгения Дадонова, который был переведён в третье звено на место Максима Мамина. Никита Сошников и Мамин занимались в роли 13-го и 14-го форварда соответственно.

В третьей паре защитников занимался дозаявленный на турнир Алексей Береглазов, в свою очередь тренировочное занятие пропустил получивший повреждение во встрече с командой Чехии Динар Хафизуллин.