Нападающий Ээли Толванен сыграет за Финляндию на ЧМ-2018 по хоккею

Нападающий «Нэшвилл Предаторз Ээли Толванен сыграет за сборную Финляндии на чемпионате мира 2018 года по хоккею, информирует официальный сайт Федерации хоккея Финляндии. Хоккеист прибывает в Данию завтра, 12 мая, и должен сыграть в матче со сборной Канады.

19-летний хоккеист в завершившемся сезоне забросил 19 шайб и сделал 17 результативных передач в 49 матчах регулярного сезона КХЛ за «Йокерит». В плей-офф на его счету 7 (6+1) очков в 11 матчах. После завершения сезона в КХЛ хоккеист перебрался в Северную Америку, где сыграл 3 матча «регулярки» НХЛ за «Нэшвилл» и не набрал очков. В матчах Кубка Стэнли участия не принимал.

В минувшем сезоне Толванен также стал участником Олимпийских игр, где набрал 9 (3+6) очков в 5 матчах.