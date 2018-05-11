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Гусев заменил Шалунова в спецбригаде большинства сборной России

Гусев заменил Шалунова в спецбригаде большинства сборной России
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

На тренировке хоккейной сборной России в Копенгагене произошли изменения в составах спецбригад большинства, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Никита Гусев, тренирующийся с первой тройкой, составил компанию Егору Яковлеву, Евгению Дадонову, Павлу Дацюку и Кириллу Капризову.

Вторая спецбригада составлена из Никиты Нестерова, Никиты Зайцева, Михаила Григоренко, Артёма Анисимова и Павла Бучневича. Нападающий Максим Шалунов, ранее игравший в большинстве, не тренировался ни в одной из бригад большинства.

Завтра, 12 мая, подопечные Ильи Воробьёва проведут пятый матч на чемпионате мира в Дании. Начало встречи — в 21:15 по московскому времени.

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