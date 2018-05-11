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Жамнов: держали в голове олимпийскую тройку Гусев — Дацюк — Капризов

Жамнов: держали в голове олимпийскую тройку Гусев — Дацюк — Капризов
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о последних новостях, связанных с составом национальной команды на чемпионате мира — 2018.

«Состояние Гусева нормальное, завтра посмотрим. Я думаю, что он готов. Давно не было игровой практики. Может, какие-то игровые нюансы будут не получаться, но в целом нормально.

Мы держали в голове эту олимпийскую тройку (Гусев — Дацюк — Капризов – прим. «Чемпионата»), какая-то «химия» у них на Олимпиаде была. Гусеву так будет даже легче.

На Дадонова в третьем звене всё равно рассчитываем, он выходит в большинстве. Будем смотреть по игре. Шалунова убрали из спецбригады, но всё делается в интересах сборной. Там достаточно бросающих игроков. Гусев может бросить, Дадонов», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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